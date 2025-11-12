因應美關稅我出口供應鏈支持方案 經部首辦說明會

經濟部日昨在高雄科學工藝博物館舉辦首場「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會」，現場有近百位業者及公協會代表與會，同時有超過二千人次於線上觀看直播，反應非常熱烈。經濟部預計十一至十二月在臺中、臺北、臺南、宜蘭等地舉辦說明會，歡迎有需求業者可至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw/）報名參加。

為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊、提升產業競爭力、開拓多元海外市場，行政院四月起公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於十月十七日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入九三○億元，協助受影響產業及勞工因應。