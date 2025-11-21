因應美關稅措施 龔明鑫：雨天擴大撐傘支持業界

（中央社記者蘇思云台北21日電）經濟部長龔明鑫今天表示，行政院在「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，編列新台幣930億元執行產業支持方案，經濟部部分有460億元，透過信保機制支持出口新增貸款，中小微企業業務擴充，也可獲得信保協助與利息補貼，強調因應關稅，雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘支持企業界。

龔明鑫今天下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」。龔明鑫致詞時表示，行政院在「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，編列930億元執行產業支持方案，經濟部編列460億元，其他部會也有相關預算支持產業發展。

經濟部提供金融協助上，龔明鑫說明，包括透過信保機制支持出口新增貸款，以及提供利息減免，另外針對中小微企業擴充業務，可獲得信保協助與利息補貼。他強調，最重要的是，因應關稅，雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘支持企業界。

龔明鑫指出，企業如果在這段期間進行升級轉型，經濟部也有編列250億元經費，推動企業數位轉型、永續轉型與導入AI應用等，在訂單跟通路協助上，廠商到國外參展、海外設立據點也都有補助金額，目前相關企業申請案超過2000件，反映業界有很大需求，政府到2027年之前也都會支持業界持續升級轉型。

龔明鑫指出，經濟部希望企業界訂單與金流不間斷，人才跟技術持續升級，政府也持續聽取產業意見，包括增加預算，也推動企業併購法修正草案回應業界想法。至於很多企業提到的匯率問題，「沒有講升值或貶值，匯率保持穩定的話，對於企業接單與訂價比較有依據。」

媒體關注經濟部今天核准輝達在台灣設立子公司案，龔明鑫受訪時表示，輝達本來就想在台灣落地，中央政府絕對支持，地方政府對此也很努力，希望共同讓輝達台灣總部落地，9月時輝達就有提出申請，經濟部也已經核准，近期是輝達再做計畫變更，基本上是增資，資金規模增加至新台幣10億元，經濟部當然也很歡迎，因此也核定完成此案。（編輯：潘羿菁）1141121