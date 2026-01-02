因應美關稅衝擊 經濟部4大措施已逾2600件申請

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部為因應美國關稅，編列約460億元推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展專案貸款加碼」、「研發轉型補助」與「爭取海外訂單補助」4大措施，協助企業紓解資金壓力、升級轉型、加強海外市場布局；截至去年12月31日止，已逾2600件申請。

經濟部表示，各項支持措施申請案件均已加速審查中，以利業者儘速展開後續升級轉型及通路布建工作。截至去年12月31日止，外銷貸款優惠保證加碼方面，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保38件，核保融資金額約15億元。

中小微企業多元發展專案貸款加碼方面，經濟部提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成超過100萬元，保證成數最低9成；目前已申貸973件，申貸金額92.2億元。

研發轉型補助方面，經濟部提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已接獲1,088件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

爭取海外訂單方面，經濟部提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已接獲549件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

經濟部分享一家水五金表面處理製造商，其上游供應鏈廠商因受美國關稅影響，訂單下滑，導致其間接受影響。該公司透過「中小微企業多元發展專案貸款加碼」措施，順利取得新臺幣800萬元融資資金，有效紓解營運資金週轉需求，並藉機擴大與國內OEM及系統廠合作，開發高附加價值表面處理產品，並同步拓展其他海外市場，降低市場風險、提升長期競爭力。

經濟部也設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部份等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決經營技術瓶頸，歡迎業者善加利用。 經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，相關說明及申請資訊也可於「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站查詢。