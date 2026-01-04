因應美關稅4大措施申請案件 經部加速審查中

經濟部因應美國關稅四大措施，截至一一四年底為止，爭取海外訂單部分，已接獲五四九件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

為因應美國關稅影響，經濟部提供四項支持措施補助相關廠商，各項支持措施申請案件已加速審查中，以利業者儘速展開後續升級轉型及通路布建工作。截至一一四年十二月三十一日止收件情形：

外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高六千萬元保證額度、保證成數最高九·五成、全額減免保證手續費最長二年，非中小企業則提供每家一億元保證額度、保證成數八至九成；目前已核保三十八件，核保融資金額約十五億元。

中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高三千五百萬元貸款額度、利率上限二·二二％，其中貸款金額在一千萬元以內者利率減碼一·五％、期間最長六個月；目前已申貸九七三件，申貸金額九二·二億元。

研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高五百萬元，產業聯盟最高四千萬元，企業自籌款須超過全案總經費五成，且全新設備購置費不得超過全案總經費四成；目前已接獲一○八八件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高五百萬元，二家以上聯合申請補助最高二千萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費五成以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已接獲五四九件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。