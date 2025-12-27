因應臺北市1219隨機攻擊事件 行政院政務顧問王瑞華 文山第一分局長洪漢周率文山第一義警大隊全力投入治安維護行列
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市捷運臺北車站與中山商圈於114年12月19日發生隨機攻擊事件，釀成嚴重死傷，內政部警政署爰要求各警察局勤務部署時，應結合轄內義警、義交、社區巡守隊等民力資源，形成多層次社會安全防護網絡，以強化治安維護能量。
行政院政務顧問暨臺北市義勇警察大隊文山第一區大隊長王瑞華為呼應中央政策指示，主動規劃並協調各義警中(分)隊同仁，協助文山第一分局所轄各所執行各項重要勤務，與員警密切配合，共同維護轄區治安。
為感謝文山第一分局各派出所基層員警及義警同仁的辛勞付出，行政院政務顧問暨臺北市義勇警察大隊文山第一區大隊長王瑞華於27日晚間親自至文山第一分局致贈加菜金及慰問品，表達關懷與支持，並獲得分局員警及各義警中(分)隊同仁一致肯定及由衷感謝。
「警力有限、民力無窮」，義警、民防向來是警察工作中不可或缺的夥伴，本區義警、民防人員亟需新血加入，誠摯邀請有志服務社會，投入公共安全工作的民眾，歡迎與文山第一分局民防組（02-86618706）聯絡，一同加入義警、民防行列，攜手為社會治安及民眾安全努力打拚。
