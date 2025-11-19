因應航空城交通量 中豐交流道第一期工程超前進度

桃園市政府積極推動中豐交流道，目前已超前預定進度2.90％，以今年12月底通車為目標，並預計於明年6月完成全案 。（桃園市政府提供）

桃園市因應航空城計畫與A21轉運站啟用後所帶來的交通需求，市府推動「中豐交流道第一期」工程，期望紓解國道1號內壢及中壢交流道的壓力。交通局表示，中豐交流道於民國112年2月開始動工，截至今年10月31日，工程實際進度達87.21％，超前預定進度2.90％，以今年12月底通車為目標，並預計於明年6月完成全案。

為了配合通車時程並提升整體道路效率，市府同步推動周邊交通改善措施。其中考量青埔地區北上車流需求，於中豐北路北上匝道增設迴轉道，將與交流道同步啟用，減少車輛必須繞行至A21站路口迴轉的情形，提升動線順暢度。

交通局提到，因南園二路目前必須繞行新生路、環北路或中園路才能接上國道，導致旅運時間增加，工務局已完成都市計畫變更並報請內政部核定，預計今年底發布實施，116年完成用地取得，並於117年初正式動工，改善區域交通銜接問題。

交通局說明，針對中豐北路沿線多個路口進行偏心左轉改善，包括啟文路、大農路、民權路、東芝路、興北一路至興北三路共7處，皆已在今年7月完工；另因興南路路口受匝道施工影響，將待交流道完工後再接續施作。

為提升資訊可視性與行車安全，市府已加強重要節點的匝道導引及標字提醒，並於10月與高公局共同會勘，確保所有指引牌面可於通車前完成設置。另外，中豐北路既有4處CCTV監視設備，並新增A21出口、北上匝道、南出匝道等3處監控點，預計11月底前完工，強化車流掌握能力。

A21轉運站部分，市府規畫新增公車與客運路線，包括9025A，從中壢到中央大學再到圓山，預計於明年2月調整進站，而和欣客運亦將有3條路線調整進駐；轉運站新增候車設施則預計於明年6月設置完成，讓旅客轉乘更便利。

另，交通局也說，楊梅北出匝道因現況與台1線、裕成路口距離短、車流交織頻繁，高公局已於今年9月開工，預計明年年中完工，並將依車流反應滾動調整號誌時制 。至於幼獅南出匝道，因現行路權限制導致車流與青年路交錯，高公局同樣自9月起施工，預計明年年中完工，完工後將能有效改善車流衝突問題。

