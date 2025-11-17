因應芬普尼檢出，彰化啟動史上最大規模蛋雞場全面採樣。圖／彰化縣政府提供





因應近期彰化縣部分蛋雞場檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化生產端管理，彰化縣長王惠美已指示縣府農業處及動物防疫所，自 11 月中旬起至 12 月底全面啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。縣府將依科學數據與風險評估原則執行採樣，從源頭把關，確保雞蛋生產安全無虞，提升民眾對彰化蛋品的信賴。

本次全面篩檢經費超過公告金額，需進行較長時間的招標程序，但為加速處理、避免疑慮擴大，王縣長特別指示針對轄內產量較大或屬高風險場域者，先以小額採購方式啟動優先採檢；採樣範圍包含雞蛋、水源、雞隻羽毛與飼料等項目，預計逐場完成全面檢測。後續縣府亦將持續執行定期抽檢，並由政風處協同監督，以確保抽驗公正透明。

農業處指出，彰化為全國最大蛋雞飼養縣，目前共有 933 場蛋雞場、在養量超過 2,081 萬隻，產量占全國將近五成。本次採樣監測專案除提升源頭管理，也希望透過公開透明的檢驗程序，消除消費者疑慮，讓外界了解縣內雞蛋自畜牧場、生產端到市售階段，均經由農政、防疫及衛生單位多重把關，以具體行動守護食品安全。

農業處也提醒民眾，選購雞蛋時可認明貼有 QR Code 溯源標籤或噴印溯源資訊產品，亦可選擇取得「彰化優鮮」、CAS 優良農產品、產銷履歷（TAP）等驗證之雞蛋，皆具備完善檢驗流程，品質更具保障。

此次專案由農業處畜產科、動物防疫所與各鄉鎮市公所獸醫師全面動員，逐場執行採樣，並委由合格檢驗機構進行檢測。倘若檢出不符規定情形，縣府將立即啟動移動管制，追查可能的污染來源並督導改善，防止未合格蛋品流入市面，確保民眾食用安心。

