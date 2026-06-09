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因應西南氣流強降雨 嘉義縣政府完成防汛整備 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】因應0609西南氣流恐帶來強降雨，嘉義縣政府今9日下午召開整備會議，盤點各局處防災應變作業。指揮官翁章梁要求各單位加強防汛、道路橋梁巡查、山區警戒、照護弱勢及整備民生物資。全縣抽水站、水門、滯洪池及移動式抽水機均已完成檢查，嚴防短延時強降雨造成積淹水，維護民眾生命財產安全。

翁章梁表示，六月份經常出現豪大雨，即使不是颱風也容易造成災情，因此要提醒鄉親嚴防西南氣流跟強降雨，下雨期間有許多不可測的事物，千萬不要出門，避免生命財產損失，縣府也以最警戒的態度召開整備會議，做好萬全準備，盼平安度過這場降雨。

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嘉義縣轄內抽水站289座、水門720座及309台移動式抽水機已完成整備，23座滯洪池均已排至最低水位，並由各公所回傳照片確認完成降低作業。縣府已預備247部移動式抽水機，各鄉鎮市公所整備沙包5,114個，水利處另備有沙包2萬個、太空包2,000個及防水擋板5,081片，可視雨勢及災情調度支援。

建設處已通報各單位，必要時依程序辦理預警性封橋、封路或改道。針對台82線中和交流道、嘉175線及縣內5處車行地下道，也已請相關單位加強淹水監控、警示及抽排水設備檢查。

水利處說明，已通知各鄉鎮市公所及相關單位加強防汛整備，要求確實掌握水門啟閉時機，加強巡查滯洪池、村里排水、道路側溝、箱涵及集水井等排水設施，並將滯洪池水位降至最低；沿海防潮閘門也須配合漲退潮時間，注意開關時機，避免外水倒灌。

農業處說明，農林漁牧業者應加強防汛需留意水稻、雜糧、蔬菜、木瓜、酪梨、芒果、荔枝及魚塭狀況，提前做好應應措施。