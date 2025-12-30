因應解放軍實彈射擊！海軍海鋒大隊進駐鵝鑾鼻部署飛彈

解放軍無預警發動「正義使命-2025」聯合演習，台海局勢瞬間升級。今（30）日上午大陸海事部門針對台海周邊畫設多處危險禁航區，進行火箭發射及實彈射擊。面對解放軍實彈射擊，國軍迅速做出應對，海軍海鋒大隊已南下在台灣最南端的鵝鑾鼻一帶完成「雄風飛彈機動車組」部署。

海軍海鋒大隊在鵝鑾鼻部署飛彈。（圖／中天新聞）

根據了解，解放軍東部戰區自29日起，整合陸、海、空及火箭軍多兵種，對台灣北部、西南、東南及以東外海進行全方位包圍演習。由於鵝鑾鼻緊鄰巴士海峽，是掌握解放軍出入第一島鏈的戰略咽喉，軍方此次部署顯得格外關鍵。

廣告 廣告

海軍海鋒大隊在鵝鑾鼻部署飛彈。（圖／中天新聞）

國防部強調，針對解放軍在台海周邊劃設5處危險區的挑釁行為，國軍已授權第一線部隊依威脅程度即時應處。目前南台灣各重要軍事據點均已提高警戒，嚴密監控周邊海空域動態。

延伸閱讀

前總工程師揭祕雄三飛彈發射車 張誠：設計要求3穩

雄二飛彈手冊外洩 國防部推「接觸機密資格認證」防範

國軍4型魚叉飛彈將到齊 首批陸射型RGM-84L Block II年底返台