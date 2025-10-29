因應豬瘟 議員建請市府研擬補助攤商損失

基隆市議員張顥瀚昨日上午在市議會針對國內爆發非洲豬瘟一事，提出臨時動議，建請市政府針對禁運期間受影響公有市場的豬肉攤進行減免攤位租金，並請產發處應主動研擬店家暫時歇業損失的相關補助。

張議員指出，雖然基隆為全台唯一沒有養豬場及相關產業，但為了防堵病毒蔓延、確保病源掌控，中央日前宣布暫停全國豬隻運輸與屠宰15天，讓不少小吃攤、餐廳業者陷入「斷貨危機」，對批發市場上的零售業者更是帶來嚴重衝擊。

張顥瀚表示，為降低疫情帶給本市市民的民生衝擊，建請基隆市政府針對禁運期間受影響公有市場的豬肉攤進行減免攤位租金，並請產發處應主動研擬店家暫時歇業損失的相關補助。

市府產發處長蔡馥嚀表示，基隆市雖沒有疫情，對議員的提議減免租金部分，作全面盤查與因應對策。

市議員張芳麗表示，減免租金幫助不大，她建議按攤商的水電部分給予實質補助為宜。

市議員呂美玲建議對業者做商業記載和登錄，同時分類便於查察；另對攤商及所有販賣業者亦給予補助。