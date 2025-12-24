因應超高齡社會 南山人壽長年期保單保障擬延至百歲

（中央社記者蘇思云台北24日電）南山人壽今天表示，台灣最快在今年底邁入超高齡社會，南山人壽董事長尹崇堯提出4大健康承諾，規劃長年期保單的保障年齡延長至100歲，也會持續強化南山人壽資產管理能力、設計更貼近日常的外溢保單，並規劃申設健康服務子公司。

內政部統計，截至今年11月底，65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近超高齡社會所訂老年人口數20%大關。

南山人壽關注超高齡社會下的百歲人生趨勢，並針對失智議題啟動一連串研究與健康觀念推廣，於今天發布新聞稿表示，2026年將持續透過商品創新與服務升級，守護保戶。

面對百歲人生的挑戰，尹崇堯今年提出4大健康承諾，一是將長年期保單的保障年齡延長至100歲，以符合百歲人生的需求；二為持續強化南山人壽的資產管理能力，落實長期承諾，縮小保戶保障缺口；三是設計更貼近日常生活的外溢保單，提供更多樣的外溢機制；四是規劃申設健康服務子公司，4大健康承諾已開始逐步落實。

南山人壽指出，台灣人口結構正快速「高齡化」，生理老化將可能拉高失智症盛行率。根據衛福部2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，即約每13名長者就有1人失智，推估到2035年盛行率將達到近10%。

南山人壽提醒，失智症雖不可逆，但可藉由健康生活習慣與及早預防減緩失智速度，提供5大建議，包括規律運動，最好每週運動150分鐘；充足睡眠，建議每天睡眠時間約7到9小時，且最好在午夜前入睡；健康飲食，蛋白質至少占每天總熱量1成，最好能日日5蔬果；維持社交，若長期缺乏社交及人際互動，失智風險恐增加3成；注意病徵，提早檢測，避免病情快速惡化。（編輯：楊蘭軒）1141224