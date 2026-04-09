因應超高齡社會 嚴德發：退輔會將推動榮民照護數位轉型

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為因應超高齡社會及全球AI發展，嚴德發強調退輔會將把今年視為推動「榮民照護數位轉型」元年，提供從醫療端到家屬端的全方位服務；更宣示除了延續傳統的職訓服務，更將協助退除役官兵跨入國家重點科技產業。（圖：立法院國會頻道）

立法院外交國防委員會今天（9日）邀退輔會主委嚴德發列席進行業務報告並備詢，為因應超高齡社會及全球AI發展，退輔會將把今年視為推動「榮民照護數位轉型」元年，運用數位科技提供從醫療端到家屬端的全方位服務；更宣示除了延續傳統的職訓服務，更將協助退除役官兵跨入國家重點科技產業。（張柏仲報導）

退輔會從去年起就委託專業團隊，建置「軍民專長轉銜對照表」；此外也規劃在既有就業服務網，建置運用平台及AI就業智能服務，預計4月底全數完成758項軍民職業對照，明年1月平台啟用後，將有效延伸退除役官兵人力資源前往民間職場，持續發揮。

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退輔會主委嚴德發說，面對全球AI發展趨勢，職訓中心推動職訓課程創新及教學設備升級，目前已針對數位網路創意行銷班等班課程融入AI應用，今年將持續增加AI課程時數、並規劃於明年建置AI專業教室。透過訓練實作，系統性培養訓員AI應用能力，強化高階技術人才的培育。此外，配合政府「五大信賴產業」政策，積極開辦無人機培訓課程，在職訓中心建置專業訓練場，將協調交通部辦理專屬退除役官兵無人機檢定場次，輔導學員考取專業證照。

另外，因應超高齡社會來臨，做好「孤獨老」服務照護，退輔會也建置「榮民照護數位轉型平台」，提供從醫療端（各榮總分院醫療團隊及個管師）、服務端（榮服處輔導員、社工師及鄰里長）、個案端到家屬端的跨領域共管工具，運用即時App系統，同步讓參與協作照護人員更緊密、照護也更為透明，並以今年作為榮民照護數位轉型推動元年。這套系統經過驗證初步顯示已經可以從被動回應式照護、邁向主動預測及整合型照護新階段，減少非預期就醫和醫療資源浪費，引領對高齡榮民眷的照護升級，做好孤獨老的服務照護。

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