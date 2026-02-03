因應超高齡社會 竹縣府強化樂齡長者之交通安全宣導

因應超高齡社會來臨，新竹縣政府深入各社區，向樂齡長輩宣導交通安全注意事項。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府持續關注高齡者交通安全議題，近來透過樂齡學習活動，深入社區加強高齡者正確用路觀念，期盼降低事故風險、守護長者行的安全，3日即前往竹北市北崙社區協會為樂齡長輩宣導交通安全。

縣府指出，114年度竹縣A1及A30交通事故30日死亡人數目標值為62人，惟截至114年1至10月，實際死亡人數已達61人，較113年同期增加4人，其中又以湖口鄉增加8人最為明顯，交通安全亟需各界共同正視。

縣府表示，114年12月竹縣即發生兩起A1當日死亡事故，包括關西鎮一起酒後駕車事故，陳姓男子酒後駕車，疑似與未靠右行駛之李姓女子發生對撞，造成1人死亡；另於竹東鎮亦發生1名女子不明原因自撞路側護欄，造成1人死亡。事故樣態顯示，酒駕、自撞及駕駛行為不當等均為死亡高風險行為，請民眾確實安全行駛，珍惜生命。

新竹縣政府為強化交通安全，邀集各鄉鎮市公所共同投入改善工作，積極打造更安全的用路環境。在行人安全方面，縣府向中央爭取「永續提升人行安全計畫」補助經費，完善行人通行空間；同時全面辦理人行道障礙物調查，盤點影響通行安全的設施與環境問題，並研擬具體改善對策，另也持續推動路口行人穿越道照明強化工作，提升夜間與低能見度時段的安全性。

此外，縣府也藉由樂齡學習及多元宣導管道，加強高齡者用路安全教育，內容涵蓋駕駛汽、機車時的防禦性駕駛觀念，以及步行時遵守交通規則、注意車流與視線死角等重點。縣府再次呼籲，所有用路人務必拒絕疲勞與分心駕駛，服用藥物時應留意可能影響反應能力的副作用，避免貿然上路；酒後駕車更是零容忍、不寬恕，切勿心存僥倖。

新竹縣政府強調，交通安全將持續以工程、教育、宣導與執法多管齊下，並偕同鄉鎮市與民眾共同努力，才能有效降低事故發生，讓每一位民眾都能平安出門、安心回家。