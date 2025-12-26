因應跨年人潮！北捷市府站今下午高強度演練 模擬隨機攻擊測應變

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

因應近期社會關注的隨機攻擊事件，台北市政府今（26）日下午將在捷運市政府站及周邊場域，實施「高強度維安演練」，模擬歹徒於人潮密集的捷運站內發動攻擊，全面檢視面對汽油彈投擲、隨機砍殺及大量傷患出現時的即時應變能力。蔣萬安預計將前往市政府站B1大廳、市府轉運站售票區及2號出口外人行道，實地視察演練狀況。

台北市政府今（26）日下午將在捷運市政府站及周邊場域，實施「高強度維安演練」。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

此次北捷聯合危安演練共分三階段。首波演練設定為兩名男子搭乘捷運抵達市政府站後，在第一月台取出汽油彈，朝扶梯及樓梯下方投擲，現場旅客驚慌逃竄，多名民眾出現灼傷、嗆傷及推擠受傷情形。隨後歹徒混入人群，經2號出口移動至市府轉運站，並持長刀對站內民眾發動攻擊，考驗第一線人員的處置與疏散能力。

第二階段演練預計於明年1月第3週登場，地點擴大至台北車站，模擬多名歹徒在四鐵共構車站犯案，檢驗跨單位之間的通報、支援與協調效率。第三階段則規劃於農曆春節連假前，進行雙北生活圈聯合演練，模擬歹徒跨縣市、於多個車站同步犯案的複合情境。

除演練外，台北捷運公司也同步強化日常維安措施，包括在台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5處重點車站，每日加派5名保全人力，巡檢次數由每日4次提升至8次；另於15個重點車站進行車巡時下車巡查月台與站內空間，以全面提升跨年期間的安全防護量能。

