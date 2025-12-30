因應跨年人潮 陳其邁指示跨局處通力合作維護安全

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）針對明天跨年活動，高雄市長陳其邁今天在市政會議上指示市府各單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，將治安維護工作提高到最高等級。

陳其邁表示，明晚是跨年夜，昨天已進行相關實兵演練，部署人力會超過上千人，包括不定時利用優勢警力進行巡邏。如果涉及傷患，也包括相關醫院的救治與整個場域安全的維護，務必要做到滴水不漏。

此外，在捷運站等重要交通路口，會採取更嚴格標準監看是否有可疑人員，或是在捷運車廂等配合捷運警察隊定期巡查。陳其邁說，在市區人潮較多地點，同樣治安維護工作都會提高到最高等級，全力應變。

警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，即時回傳至前進指揮所，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制。

警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，縮短通報與處置時間。此外，陳其邁也提醒教育局督導學校強化校園安全管理，宣導師生提高安全意識，建立突發狀況應變及通報機制。（編輯：李淑華）1141230