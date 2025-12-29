因應跨年大型活動維安升級 北市增防爆犬、無人機

以電擊槍壓制犯嫌，因應歲末年初的大型活動，台南市進行跨年維安預演，模擬歹徒將預藏的煙霧彈往會場丟擲，並持刀隨機傷人，相關單位同時啟動人員疏散、救護傷患與交通疏導。

為了避免1219的隨機傷人事件出現「模仿犯」，在台北，警方同樣拉高維安層級，動員警、民力約1300人，部署在人潮熱點，更罕見出動防暴車、拖吊車、指揮車、照明車全面進駐。

台北市警局信義分局長李憲蒼表示，「防踩踏的部分，也是我們分局今年所著重的部分，預置了5個採證高台、5組高功率的喊話器、135組的LED引導指示牌。」

信義分局表示，當天執勤員警也一律配槍，今（2025）年更比以往多申請一倍的維安特勤警力。但有立委點出，1219事發的台北車站，距離上次大規模防災實體演習，已經竟然是2019年、6年前的事，讓交通部長陳世凱坦言「頻率不足」，明年1月底將辦理聯合防災演練，朝向一年一次邁進，除了檢討各單位軟硬體系統如何串接，也研議導入AI運用。

民進黨立委李昆澤表示，「歐美他們更是進一步，引入異常行為分析，或是危險品偵測的系統。」

交通部長陳世凱回應，「我們聯防中心的鏡頭非常多，像您上面所提供的資料有1950個，不可能用人力下去看，去辨別它的異常，但行為上的異常，是可以用AI來辨識出來的。」

目前台北車站內，包含高鐵、台鐵、台北捷運以及機捷在內的「9大系統」，軟硬體無法銜接，導致協作產生斷點，交通部表示會進一步檢討整合。立委也提醒，除了鐵道，航空站、商港等重大交通樞紐，都要應該由中央訂定統一通用的維安標準、讓各縣市一併適用。

交通部長陳世凱表示，「要盤點說，基本大家在法制層面，因為坦白說現在沒有辦法。」

國民黨立委洪孟楷說，「好，那多久以前會把標準訂出來，並且要求所有我們的重大交通。」

國民黨立委洪孟楷指出，「我們希望能夠3個月之內。」

至於有委員提議，可以運用細胞簡訊，當事件發生時提醒周遭民眾別進入危險區域，認為除了現有的氣象署與公路局，也要納入大眾運輸，陳世凱表示，透過廣播系統顯然不足，這部分會再討論。