因應跨年大型活動 陳其邁：高市強化即時通報及跨機關聯繫 提升維安等級

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府新聞局）





因應近日發生台北捷運攻擊事件，高雄市政府全面提升大型活動反恐及治安維護層級。市長陳其邁24日市政會議受訪時表示，針對跨年晚會等人潮密集活動，市府已要求加派警力、提高見警率，並強化即時通報及跨機關聯繫機制，確保民眾人身安全及公共場所安全。

陳其邁強調，市府過去即高度重視大型活動維安工作，去年8月曾針對世運主場館等大型演唱會，與國土安全辦公室合作辦理反恐及重大維安事件演練；今年跨年警察局除全面提升警力部署，也將透過優勢警力、即時通報及區域聯防等機制，確保活動順利進行，相關規劃已納入兵棋推演及實兵演練。

警察局長林炎田進一步說明，高雄市對於大型活動與演唱會建立完善安全維護基礎，並配合主辦單位落實各項安全措施，日前已召開警衛及協調會議，針對任務分工、情境模擬與應變處置進行完整部署。

林炎田指出，警方於23日下午於夢時代廣場及捷運凱旋站進行實兵演練，模擬大型活動現場持械滋擾，及捷運通道內拋擲煙霧彈、持械傷人的突發狀況，演練中首度大量運用空拍機，進行360度全方位監控蒐證，強化整體警戒能力。

為確保大眾運輸安全及跨年晚會順利進行，警察局近日完成全市交通運輸場站與跨年活動維安沙盤推演，採「警民合作、場站聯防」策略，統合警力與民力，並首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，透過精確兵推演練，強化人潮聚集區域的應變能力，此外，警察局自12月19日起全面提升維安工作，針對捷運（39站）、輕軌（38站）、火車站（18站）及公車轉運站（8處）統合警力執行維安，截至23日止，總計動員建制警力6,198人次、支援警力80人次。

考量年底將屆，年終飲宴、尾牙活動眾多，陳其邁責請相關單位加強酒駕取締與宣導工作，此外，近日氣溫下降，亦提醒相關單位加強宣導民眾用電安全、使用熱水器注意室內通風，防火安全意識等，以確保民眾生命財產安全。

