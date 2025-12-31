因應跨年晚會 北市消防啟動「立體安全網」科技聯防與戰術升級

北市消防局啟動立體安全網科技聯防與戰術升級，確保跨年晚會安全。（圖／翻攝畫面）

面對全球大型活動安全風險升高及國內近期危安情勢，台北市政府消防局因應恐將湧入數十萬人潮的「2026台北最High新年城」跨年晚會，初步已完成整體維安規格升級，更是首度建構「立體安全防護網」，以更高標準強化跨年夜人流高密度場域的緊急應變能力，確保民眾安心迎新。

消防局指出，鑑於「1219危安事件」後的安全評估，本次跨年勤務在既有應變架構上，首度深度整合「科技聯防」、「精準部署」與「智慧救護」三大策略，將戰術思維提升為「主動偵測、強化防線」，並於信義計畫區核心熱點強化部署，打造地面、空中與指揮體系的多層次聯防網。

為降低同仁第一線風險並提升熱區態勢掌握，消防局採取「重點熱區、科技先行」策略，在信義計畫區關鍵位置部署救災機器人，作為先遣與第一線「機動打擊部隊」，可在高風險狀況下先行推進執行探測、警戒與初期壓制；空中則由晚會緊急應變中心直接操控無人機，透過高空視角即時回傳人流熱點、壅塞變化與異常影像，提供指揮官精準判讀與快速決策依據，提升整體指揮調度效率。

消防局考量跨年夜松壽路周邊常於23時30分後出現人潮「紫爆」，易形成救護案件熱區並造成救援動線受阻，今年採取戰術分流作為，搭配新光三越A9館旁劃設直通第7醫護站之「緊急應變通道」，確保在倒數時段極限壅塞下，重症與重大外傷傷病患仍能維持暢通後送路徑，縮短轉送時間、降低風險。

本次跨年勤務共動員140名警義消及志工（含支援人力）與37部各式救災車輛，強化現場即時應處量能；特種搜救能量方面，搜救犬「Andes」（含領犬員）已進駐信義分隊待命，提升複雜場域的搜尋與應變效率。

醫療端同步啟用「院前院後急重症整合資訊平台系統」，可將現場傷病患生理數據即時傳輸至後送醫院，實現救護車與急診端「零時差對接」，強化急重症處置連續性，為心肌梗塞與重大創傷患者爭取黃金搶救時間，展現臺北市智慧救護的具體成果。

消防局也提醒，跨年夜氣溫偏低，民眾務必注意保暖；進入會場前建議先確認疏散動線與服務台位置；如遇人潮擁擠或突發狀況，請保持冷靜並遵循現場工作人員及「防踩踏小組」引導，避免推擠造成二次傷害。

