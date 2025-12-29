因應跨年晚會 南市警辦維安演練

南市警局因應跨年晚會辦理維安演練，做最好準備確保市民安全。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局因應跨年晚會辦理維安演練，做最好準備確保市民安全。（記者李嘉祥攝）

臺南市跨年演唱會卅一日將於永華市政中心西側廣場登場，因應北市發生隨機襲擊事件，昨（二十九）特舉辦實地維安演練，包括警察、消防、衛生、交通、新聞處及秘書處等局處參與，模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群等緊急狀況，場面逼真。市長黃偉哲及市警局長林國清也出席，希望以周全策略及演練將可能危害降至最低。

演練情境設定跨年活動現場演唱會發現歹徒預藏煙霧彈在場中丟擲並隨機傷人，引發群眾騷動，現場執勤員警立即圈圍歹徒、控制現場，並由特殊任務警力持辣椒水、臂盾及電擊槍等制伏行兇歹徒；相關單位也立即疏散民眾、救護傷患、通報後送責任醫院及周遭路口號誌燈控，整合各單位即時反應，強化突發事故應變處置能力。

黃偉哲市長表示，跨年晚會節目卡司與內容精彩，光前二場暖身活動分別有超過十五萬及六萬人次參與，跨年當天預料參與人次將達到高潮；考量日前北部發生攻擊事件後，民眾參與大型活動人潮擁擠時或許會覺得不安，市府透過高規格演練，讓執法、救護人員及市民瞭解碰到意外時該如何因應。

黃偉哲也提醒民眾，為確保活動安全，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，外縣市民眾如攜帶行李箱需配合寄存於服務台，活動結束後領取。