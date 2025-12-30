因應跨年觀光人潮 雲林演練突發情境

為因應即將到來的跨年觀光人潮，雲林縣長張麗善二十九日下午率各局處於雲林縣立田徑場進行實兵演練，演練過程模擬突發情境，展現跨局處協作默契。張縣長表示，縣府已做好萬全準備，會以最嚴謹的態度，確保活動順利，全力保護參與民眾安心參加、歡欣跨年、平安回家。

演練由張麗善縣長主持，沙盤推演跨年晚會當日田徑場內有騷動狀況，一名男子突朝跨年人群丟擲手中鞭炮，並掏出短刀揮舞攻擊人群。現場人員立即回報指揮中心，指揮中心通報控台、舞台及各單位，各單位啟動因應作為，主辦單位節目組導演請導播中斷電視轉播畫面，並回報指揮中心評估是否繼續演出，同時也以廣播加強人群疏散，並由工作人員安撫驚恐群眾。

警察局接獲通報，立即出動小區安維組到場，男子不聽制止與警方僵持，在帶隊官口令下，警方立即採取行動，以優勢警力將歹徒制伏並上銬逮捕，帶返警察分局偵辦，現場由特殊警力持長槍接續維安警戒。而因緊急事故導致人員躁動發生推擠，計有五名現場民眾擦挫傷。經警方派員管制傷病患現場並確認安全後，通知現場衛生局醫護站人員及消防局派遣救護人員至現場檢傷病患並進行緊急處置，計中傷兩名、輕傷三名，經初步處置後，中傷兩名由待命救護車及消防局救護車後送就近醫院治療，輕傷三名傷口處理及登錄相關資訊後自行離開，演練過程緊湊、情境逼真。喚醒文觀、警察、消防、衛生及醫療等相關單位的警戒及做好相關的準備。

縣長張麗善表示，這場跨年晚會是雲林縣政府睽違十二年再度舉辦，縣府對此十分重視，也希望把活動辦得圓滿成功。