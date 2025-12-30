因應跨年龐大人潮 高市府跨局處總動員

高市府今（卅）日召開市政會議，會中陳其邁市長特別針對明（卅一）日跨年活動提出指示，因應龐大人潮，請新聞局、環保局、交通局、捷運局、警察局、衛生局及消防局等單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，確保活動圓滿順利。

警察局說明，高市府已建置無死角監控網絡，整合三十七支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全；警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓民眾安心參與跨年活動。

為強化「二○二六雄嗨趴」高雄跨年晚會公共安全應變能量，高市府於廿九日傍晚在活動現場時代大道及捷運凱旋站舉辦跨局處實兵演練，市長陳其邁親自督導演練過程，副市長林欽榮擔任現場指揮官，演練動員高雄捷運公司、捷運警察隊、保安大隊及前鎮分局等單位共同參與；當晚實地演練陳其邁下令模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發狀況，各單位依通報機制迅速反應，立即疏散站內及舞臺前人潮，啟動防踩踏措施並同步搜捕犯嫌。整體過程節奏緊湊、情境逼真，分工明確、指揮順暢，展現市府在舉辦大型活動時面對突發事件之即時應變與人流管控能力。(見圖)

陳其邁表示，希望藉由跨機關演練發現維安缺口加以補強，完善跨年維安工作，確保民眾安全；捷運站屬於高人流、動線複雜的公共空間，一旦發生突發事件，相關應變工作將更具挑戰性，因此特別選定捷運站作為演練場域，透過實際演練，全面檢視現行維安機制在疏散引導、警力調度及跨單位協作上的應處能力。

過去在大型演唱會期間，高市府已與國土安全辦公室聯合辦理多次演練，模擬無差別攻擊及群眾持刀等突發狀況，並納入座位區後方可能發生的攻擊情境，同步檢視救護系統啟動及人員疏散流程；這次演練則進一步移至捷運站，因應更為複合且多變的風險情境，進行更高強度、跨層級的實兵應變測試。

高市府指出，針對二○二六跨年晚會活動高市府全面提升維安等級，除了加派警力、提高見警率，也要求即時通報，夢時代跨年將出動一千二百零六名警力、義大跨年則安排三百六十三名警力，確保民眾安全；跨年活動場域為開放式空間，除既有規劃之疏散區外，周邊亦有大範圍腹地可供民眾疏散；舞台前方人潮較為密集之觀賞區，亦預留緊急十字通道，必要時將開啟閘門引導疏散。

高市府強調，跨年場域內設置六站醫護站、五站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，如發生緊急事件，籲請民眾依循疏散方向指標，並配合現場工作人員指示行動，期盼與民眾一同平安跨年，迎向嶄新平安的二○二六年。