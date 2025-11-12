因應輕颱鳳凰動向調度運能 高鐵17：30至18：30再增開4班南港至台中
交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報，依據最新資料顯示，輕颱鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其中心已進入台灣西南方近海，暴風圈已籠罩台南以南及台東陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。台灣高鐵公司依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於今（12）日傍晚17：30至18：30，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17：30、17：50、18：10、18：30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。
台灣高鐵說明，為加強服務通勤旅客，南港站於17：00至19：00間總計將發出11班次南下列車，其中17：20至18：40，每10分鐘即發出1班次南下列車，敬請旅客多加利用。
南港站於17：00至19:00，發車時間為17：00、17：20、17：30、17：40、17：50、18：00、18：10、18：20、18：30、18：40、19：00。
