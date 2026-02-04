因應辦年貨 2/14至16日宜蘭市實施交通管制

為迎接即將到來的農曆年節，並因應民眾採買年貨需求，宜蘭市公所規劃二月十四日至二月十六日辦理市場封街辦年貨活動。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為迎接即將到來的農曆年節，並因應民眾採買年貨需求，宜蘭市公所規劃二月十四日至二月十六日辦理市場封街辦年貨活動，打造熱鬧便利的年貨採買環境，邀請鄉親朋友一同走入傳統市場，感受濃厚的新春氛圍。

公所表示，活動期間將於十四、十五日上午七時至下午三時、十六日除夕當日上午七時至下午二時，於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）等四處路段實施汽車交通管制措施，活動期間，光復路段將開放作為機車及腳踏車停放區，提供民眾便利停車空間，安心採買年貨。

市長陳美玲表示，宜蘭市傳統市場是鄉親朋友採購年貨的最佳去處，更是體驗傳統年節文化與熱鬧氛圍的重要場域，特別提醒農曆年前人潮眾多，民眾採買時務必留意自身安全及隨身物品，開車前往的鄉親朋友可多加利用市場周邊停車場，讓春節採買更加順暢便利，誠摯邀請大家到傳統市場辦年貨、迎新春。