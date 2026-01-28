因應農曆年垃圾增量 彰化清潔隊春節加班清運

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）農曆年節將至，彰化縣環保局今天表示，因應垃圾增量，2月15日小年夜，鹿港、和美及員林等10鄉鎮清潔隊將增加清運班次，2月16日除夕當天，花壇、芬園等鄉鎮將加開車次。

彰化縣環保局發布新聞稿，公告2月14日至2月22日春節連假期間垃圾清運時程，由於春節將至，垃圾量可能增加，2月15日小年夜鹿港、和美及員林市等10個鄉鎮市清潔隊將增加清運班次。

2月16日除夕當天，花壇、芬園、大城及竹塘鄉4鄉鎮市清潔隊將加開車次清運；2月17日大年初一，除彰化市、和美鎮、埔心鄉及北斗鎮部分定點收運站仍有收運外，其餘鄉鎮市都停收垃圾。

廣告 廣告

2月18日大年初二，彰化、和美、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、北斗及芳苑等鄉鎮市雖停收垃圾，但仍有部分定點持續開放收運。

環保局另呼籲，民眾若要丟棄大型垃圾，務必事先透過電話向所在地鄉鎮市清潔隊登記清運，避免無法及時清運，或因任意棄置受罰，且在清運前，家具夾層抽屜要清空，現金、黃金、鑽石、有價貴重物品，不要跟著家具一起被載走。（編輯：蕭博文）1150128