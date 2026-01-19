因應農曆春節血液儲備量 台中捐血中心呼籲民眾熱血響應捐血月活動

▲115年捐血月記者會，邀請3個捐血家庭，進行「我50歲我捐血、我年輕我捐血」的世代傳承。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台灣血液基金會台中捐血中心昨(18)日舉辦「115年捐血月」活動，訂於1月15日至2月15日為埍血月。台中捐血中心表示每逢農曆年前後，因連續假期及民眾返鄉過節，血液募集易受影響，今年春節假期長達9天，醫療用血需求不減，血液儲備更顯重要。為確保假期間醫療用血供應無虞，亟需社會各界及熱血捐血人的支持。

今年捐血月特別活動～為鼓勵年輕族群與家庭共同參與捐血，今年特別邀請5組親子檔（50～55歲捐血人及其16～20歲子女），分享「我50歲我捐血、我年輕我捐血」的心路歷程，展現熱血精神在家庭中的世代傳承。3個家庭不僅全家都是捐血英雄。陳家綺為台中捐血中心員工，服務已26年，自踏入中心捐出第一袋血起，便持續定期捐血；在先生支持下，孩子們自小耳濡目染，看見母親投入捐血活動已成日常，因此皆於16歲加入捐血救人的行列。

活動現場亦結合警察及消防單位進行防詐、防災宣導，並由捐血中心推動「小大人的血液課」，將正確捐血觀念向下扎根。

▲臺中市警察局第六分局進行防詐宣導、臺中市義勇消防總隊婦宣大隊第六救災大隊協和分隊進行防災及CPR教學。（記者廖美雅拍攝）

今年台灣血液基金會以「捐血傳愛．守護生命」為核心理念，號召民眾養成定期捐血的習慣，讓生命在關鍵時刻獲得延續。更特別與黃阿瑪、四小折、廢柴插畫家聯名，設計專屬紀念品，分3階段於捐血月期間贈送捐血人。