因應週年慶 北市府抽驗大型百貨賣場10家均合規

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市建管處表示，因應週年慶消費旺季將屆，無預警聯合稽查大型百貨賣場公共安全項目，統計至今天止，已抽查10家場所，檢查結果均符合規定，為確保公安將持續稽查。

台北市建築管理工程處新聞資料提及，因應年底消費旺季，自27日起共維持2週針對大型百貨公司賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查，預計至年底週年慶期間將抽檢37家大型百貨及賣場。

建管處表示，針對受檢場所若不符規定，將重罰新台幣12萬元，維護週年慶期間市民消費環境安全。27日先抽檢5家場所，29日再抽查5家場所，檢查結果均符合規定。

建管處表示，百貨賣場於週年慶期間皆吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查頻率，針對此類型場所再次加強查核，且平時會落實各類場所建築物公安申報管理，更持續辦理不定期抽檢驗收相關成效，以維護消費場所公共安全。

建管處處長虞積學透過新聞資料說，百貨商場週年慶期間執行建物公安聯合檢查行之有年，場所皆有警惕，業者在週年慶期間都有注意貨品堆放位置，避免把貨品放置在逃生避難通道。

他表示，市府聯合稽查也會針對建物安全梯常閉式防火門，檢查有無依規定保持平時關閉狀態，盼藉此提升業者建物公共安全自主管理意識。

他說，民眾發現業者在安全梯、走道、逃生避難通路等處堆雜物，或自動防火鐵捲門下方及排煙室違規設攤及堆雜物，可隨時向建管處反映。（編輯：李錫璋）1141030