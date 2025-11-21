因應達仁衛生所公費醫師離職 台東衛生局提4方案確保醫療不中斷 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

針對台東縣達仁鄉衛生所公費醫師離職一事，台東縣政府今（21）日表示，為確保偏鄉醫療服務不中斷，台東衛生局已啟動完善的醫療支援應變計畫。台東衛生局長孫國平指出，在公費醫師遺缺補實前的過渡期間，將由鄰近衛生所、高雄榮總、南迴診所等多方醫療團隊進駐支援，並搭配IDS「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」巡迴醫療，確保達仁鄉醫療運作順暢，看診權益不受影響。

台東衛生局表示，在衛生所醫師人力短暫空窗期，縣府已積極協調醫師公會及相關醫療資源，建構綿密的醫療防護網，落實「醫療無縫接軌」的目標。目前有4大替代支援方案如下，醫學中心級支援，由高雄榮民總醫院派遣支援醫師，將醫學中心的專業資源帶入偏鄉，提供高品質的診療服務；並跨鄉鎮聯防，鄰近的金峰鄉衛生所醫師將跨區支援，展現南迴線衛生所互助合作的精神。

衛生局補充，執行在地醫療協作，結合在地的南迴診所加入支援行列，強化在地醫療量能；此外，IDS巡迴醫療持續運作，將既有的山地巡迴醫療服務（IDS）照常運作，深入各部落提供巡迴看診，照顧交通不便的長者與居民。

「在各界醫療資源的挹注下，一定積極來協調維持達仁鄉的醫療照護不中斷，敬請鄉親放心。」孫國平強調，提供偏鄉穩定的醫療服務是縣府首要任務，目前除了由上述醫療團隊輪流進駐看診，維持門診及巡迴醫療正常運作外，也已持續向衛福部協調公費醫師分發事宜，以儘速補足人力缺口。同時，也建請中央針對公費生管理相關規範，研議維持偏鄉醫療量能運作機制，以維護民眾就醫權益。

照片來源：台東縣府

