因應開學返校！高鐵加開12班「大學生5折優惠列車」1/27開搶

高鐵加碼提供2/24、25日南下、北上各三班，共12班次大學生返校5折優惠列車。 圖：取自台灣高鐵新竹站(資料照)

[Newtalk新聞] 為因應2月份各大專院校學生開學返校需求，台灣高鐵公司將於2/24、2/25，除原先適用的優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1/27(二)凌晨零時起，按預售時程開放購票。

高鐵公司表示，今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔二天，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，特別規劃於2/24(二)、2/25(三)，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，另外再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，將自1/27(二)凌晨零時起，按預售的時程開放購票。

廣告 廣告

而適用「大學生優惠」的各車次車票，除了可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可以使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

另外，高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本(如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查)，以免影響優惠權益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

霍諾德徒手爬101最大挑戰在在哪？本人親吐勘查狀況

「台灣革命共產黨」成立！陸委會：曾被中共視為眼中釘整肅、抓捕