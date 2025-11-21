因應關稅助外銷業者海外參展 經部︰免納所得稅、補助不打折

經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕企業受到美國對等關稅衝擊，政府祭出多項金融、產業升級與參展協助措施，經濟部21日下午舉辦相關說明會，會中業者關切參展與補助稅務資訊，經濟部產發署長邱求慧指出，根據條例規定，政府給予的相關補貼、補助等，原則上免納所得稅。

經濟部今(21日)舉辦「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會(台北場)」，有業者提問詢問，先前COVID-19期間，政府的相關補貼都免納入營利事業所得稅計算，若此次沒有排除，等同經濟部給予的補貼會被財政部打8折。

邱求慧表示，根據「韌性條例」第7條第1項規定，自政府領取的補助免納所得稅。他說，政府撥款的補助若要繳納所得稅，「這樣沒意思」。

現場有印刷業者提問，過去有海外參展，但通常是與公會共同參展，現在產業在市場中相對弱勢，希望了解更多參展補助與機會。貿易署長劉威廉表示，廠商現在面臨運費、機票高等費用，過去經濟部海外參展一個攤位補助4萬元，現在能提高至12萬元。

他補充，過往僅補助範圍限攤位費用，目前納入文宣、廣告、口譯、運送費等，都可以cover參展補助費用。此外，業者和公會一起辦展，以前必須是有25家業者才能籌組台灣館並申請補助，現在也降至15家，就能組成台灣館。

經濟部長龔明鑫表示，海外參展有獨立與聯合參展2種模式，且補助項目變多、門檻降低。

邱求慧也補充，印刷雖是傳統產業，但也有運用AI技術例子，他舉例有業者發展新的技術應用，包括黑白照片、老照片修復，因而新增訂單，傳統產業仍可以找到新商機。

