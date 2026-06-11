因應關稅與AI浪潮！微星徐祥：美國伺服器產能已到位，荷蘭新廠明年下半年投產

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美中貿易與關稅政策持續牽動全球科技供應鏈布局，電競品牌微星（2377）也加快海外生產基地建置腳步。董事長徐祥今（11）日在股東會後受訪表示，微星因應美國客戶需求，已在美國建立伺服器相關產能，並投入L10、L11系統組裝業務；此外，荷蘭新廠目前正進行重建工程，預計2027年起開始貢獻產能。面對AI伺服器與AI PC浪潮，微星正透過全球化生產布局降低關稅與供應鏈風險。



關稅戰催動供應鏈重組 微星加速海外生產布局

回顧過去一年全球供應鏈變化，徐祥坦言，美國關稅政策是促使微星重新檢視全球製造布局的重要原因之一。

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他表示，2025年為了因應關稅風險，微星曾大規模將部分產品產能移出中國，雖然過程中一度造成新品上市時程延後，也對毛利率帶來壓力，但從長期來看，全球化布局已成為科技產業無法迴避的課題。

徐祥指出，微星產品線涵蓋筆記型電腦、桌機、顯示卡、主機板與伺服器等多項業務，生產基地布局必須兼顧成本、物流效率與客戶需求，未來也將持續朝區域化生產方向發展。徐祥認為，在地緣政治與關稅政策仍存在不確定性的情況下，建立多元生產基地已成為企業營運的重要策略。

美國伺服器產能已到位 L10、L11產線開始服務客戶

談及市場最關注的美國製造進度，徐祥表示，微星目前已在美國建立部分伺服器產能，並開始配合客戶需求進行驗證與生產。還透露，目前微星在美國已具備L10與L11階段的系統組裝能力，主要服務當地客戶需求。

所謂L10、L11，主要涵蓋系統整合、組裝與測試等作業，也是AI伺服器出貨流程中的重要環節。

「配合客戶的驗證，慢慢才會起量。」他指出，目前相關產能仍處於逐步擴充階段，將依照客戶驗證進度與訂單需求逐步放量。隨著AI伺服器市場需求持續成長，美國在地製造的重要性也日益提升，未來有望成為微星伺服器事業的重要據點之一。

荷蘭新廠重建中 預計明年下半年完成

除了美國市場外，微星也同步強化歐洲布局。徐祥表示，荷蘭廠目前正進行重建工程，因此短期內對營運貢獻有限；「大概要到明（2027）年下半年度以後，才會開始貢獻一些產能。」

徐祥指出，未來荷蘭廠主要將生產系統類產品，包括桌上型電腦（Desktop）及後續伺服器相關產品，藉此提升微星在歐洲市場的供應能力與交貨效率。

AI PC新品Q3底量產 鎖定Creator與高階應用市場

除了AI伺服器布局，微星今年也將迎來新一波AI PC產品上市。

徐祥表示，隨著NVIDIA新平台導入時程推進，微星預計於第三季底開始量產相關產品，首波將推出兩款筆記型電腦與一款Mini PC。徐祥並透露，微星是首批導入相關平台的品牌之一，希望搶先切入高階AI PC市場。

不過徐祥也坦言，目前AI PC產品定位仍偏向高階族群，市場規模尚待時間驗證。

他認為，初期主要客群將集中在內容創作者（Creator）、工程師及研發人員等高算力需求使用者。

「白天是一個工作者，晚上就去打Game，我們設計也是兩方面都要兼顧。」

徐祥指出，AI PC最大的挑戰不只是硬體，而是整體軟體與應用生態系仍需要時間成熟。隨著更多應用程式完成最佳化，以及AI運算需求逐漸普及，未來市場規模才有機會進一步擴大。

在AI伺服器、AI PC與全球供應鏈重組同步推進下，微星正從傳統電競品牌逐步延伸至企業運算與AI基礎設施領域，而美國與歐洲新產能布局，也將成為未來幾年支撐成長的重要基礎。

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