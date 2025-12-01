因應關稅衝擊 林岱樺喊話：推動半導體供應鏈全面國產化！

▲林岱樺示警關稅風暴，推動半導體供應鏈全面國產化！

【記者 王苡蘋／綜合 報導】面對台美關稅談判可能對台灣產業帶來的衝擊，立法委員林岱樺今（1）日在立法院質詢經濟部長龔明鑫時表示，政府除了積極爭取降低關稅，更應同步啟動半導體供應鏈國產化策略，以降低國際變局對產業的依賴度與風險。她強調，台灣企業近年大量赴美投資，固然有助開拓市場，但若缺乏前瞻布局，恐再次出現技術與人才流失問題。

▲供應鏈轉向關鍵時刻，林岱樺：讓台灣成全球半導體核心基地。

林岱樺指出，目前台灣赴美工作的專業人士已達13.7萬人，顯示台廠布局美國已成趨勢。她肯定政府協助中小企業以台灣模式進駐美國、解決行政與基礎設施問題，但也提醒，政府應記取過去台商外移造成的產業空洞化，避免供應鏈過度外移，削弱台灣本土研發與製造能量。她並擔憂，若沒有完善的供應鏈配套，未來台灣要維持今年7.37%的GDP成長率將面臨挑戰。

為強化台灣產業競爭力，林岱樺提出三項具體對策。首先，政府應協助中小企業取得國際認證並投入合作研發，讓更多傳產企業能順利加入半導體供應鏈。第二，應鼓勵外資採用更多台灣製造的設備、材料與零組件，提高台灣製造比重。第三，必須全面強化產學合作，整合化工、金屬加工、模具、機械及技職教育體系的人才資源，補足半導體上下游所需的基礎工業能力。

林岱樺以晶圓製造需超過300道工序為例，強調半導體產業背後高度依賴傳統產業，其中包括化學材料、金屬加工、模具製造與精密設備零件等領域。她特別指出，高雄在化工與金屬加工上的產業聚落具備明顯優勢，不論是二奈米先進製程或先進封裝，相關支撐產業都能在地到位。她建議政府以高雄為基地，推動專案輔導機制，協助有意願但缺乏資源的傳統產業跨入半導體領域，提升台灣供應鏈自主性。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）