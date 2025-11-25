因應關稅 卓揆：明年不普發現金

行政院長卓榮泰。（姚志平攝）

普發現金1萬元日前開始發放，綠委吳琪銘25日在立院質詢時詢問，今年出口創歷史紀錄，明年是否優先考慮普發現金？閣揆卓榮泰答詢表示，政府現在較保守，因美國關稅談判之後，世界呈現新的「後關稅時代變數相當大」，即使稅收的實徵數逾預算數，也不應該普發現金，而是依國家最需要的實際用途，做全盤性規畫。

立法院會昨繼續進行總質詢，吳琪銘指出，財政部最新公布的10月出口額已達618億美元，突破600億美元大關；累計1月至10月出口額達5144億美元，刷新歷史紀錄。

吳琪銘詢問，賴清德總統在演講中也講到，目前台灣人均GDP已達到3萬8000多美元，已超越日本、韓國，且有機會於明年突破4萬美元大關，明年稅收表現會持續樂觀；另外，若財政及還債都沒有問題的前提下，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰表示，10月出口創新高，增加比例達到49.7％，且1月至10月出口總額年增率達到31.8％，這代表台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府會繼續保持台灣在國際上的領先地位。

不過，談及明年稅收，卓榮泰直言，我國跟美方還沒有達到最終的關稅總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿變數，所以明年政府會採取比較保守的估計。

卓榮泰強調，即使稅收數超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，國家有更重大的需求，比方國家安全、救災準備、科技發展，如果政府能夠衡平性考量，國家才有整體性、國際競爭力，所以若稅收的實徵數超過預算數時，還是要依照國家最需要的用途，來做全盤性規畫。