因應陽明山可能降雪 北市規劃3階段交管措施

（中央社記者劉建邦台北7日電）氣象署表示，寒流南下，今晚至8日桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。北市府今天表示，因應陽明山區可能降雪，規劃3階段交通管制措施，並要求車輛須加掛雪鏈。

中央氣象署表示，今天寒流南下，各地陸續降溫，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，且有局部較大雨勢，今晚至8日桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。

台北市警察局交通警察大隊以資料表示，寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。因應陽明山降雪帶來賞雪人車潮，除偕同轄區士林及北投警分局規劃交管勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報進行3階段交管措施。

警方規劃交通管制措施，第1階段為陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪，管制101甲線與陽金公路口，以及仰德大道、至誠路口。

第2階段為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，管制中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第3階段為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，管制行義路、泉源路口；行義路、東昇路口；格致路、凱旋路口。

警方指出，以上管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。

警方表示，民眾由仰德大道欲進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律須加掛雪鏈才能續行。未持「仰德大道通行證」民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律須加掛雪鏈。

警方提醒，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。民眾可透過收聽警廣及道路資訊可變標誌（CMS），關注最新氣象資訊及交管訊息。

台北市交通局資料提到，因應陽明山可能降雪，將依氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，警方將依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依員警指揮行駛。

交通局表示，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。（編輯：張雅淨）1150207