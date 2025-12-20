因應隨機傷人案 蔣萬安：跨年等大型活動加強維安

（中央社記者陳昱婷台北20日電）27歲張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊隨機傷人，導致4人死亡。台北市長蔣萬安今天說，大型活動維安將全面升級，跨年規劃增派霹靂小組警力，並設防爆車、偵爆犬等。

蔣萬安今天上午邀集警察局、消防局、衛生局、社會局、法務局、民政局、捷運公司、產業局、研考會等局處召開1219事件緊急維安應變小組會議，並在會後說明結論。

蔣萬安表示，他已指示警察局，針對台北市人潮密集處全面提升戒備，增加警力且要全副武裝，特別是台北車站、中山商圈、西門町及信義區等人潮聚集處，並在週末、夜間等時段加強臨檢，同時在捷運站實施針對無差別攻擊事件的演練。

廣告 廣告

蔣萬安說，接下來大型活動將設安檢門或爆破物偵測措施，跨年晚會也會增派霹靂小組，並向中央申請保安警力，同時配置防爆車、偵爆犬、車阻，全面加強維安。

對於捷運站是否會加放安檢門，蔣萬安說，捷運公司先增派全線保全人力、加強巡邏，後續會研議設安檢門是否可行。

至於是否認為此案為恐怖攻擊，蔣萬安說，依據目前掌握的各項資訊，這是一個有計畫的攻擊事件，相關案情會由警察局統一說明。

媒體詢問，傳出張文具有中國大陸籍背景，是否屬實。蔣萬安說，警察局已經回報不是，希望不要再流傳不實訊息。他強調，中央、地方針對此事一定會共同合作，全力守護、確保民眾及城市安全。（編輯：李錫璋）1141220