因應隨機攻擊事件 北市警力戒備全面升級

針對隨機殺人事件，台北市警局警力戒備全面升級。（圖／翻攝畫面）

因應12月19日捷運臺北車站及中山商圈張姓犯嫌隨機襲擊案，造成4人死亡（含犯張文、11人受傷就醫，台北市長蔣萬安指示，台北市警局及台北市政府相關局處妥適任務分工，各盡其職並保持橫向聯繫，全力穩定社會秩序，警力戒備全面升級。

台北市警局指出，本局同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對轄內捷運站、車站、轉運站及機場等人潮聚集地加強戒備及提高見警率，各分局每日動員警力800名、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，每日動員警力1千餘名，並與各場所業者及保全人員強化聯防機制，全力投入本市治安維護工作。

廣告 廣告

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除

張文墜樓沒想輕生？誠品員工曝「那裡本來有紙箱」 猜測想逃逸卻喪命

恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光