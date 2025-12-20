台北市長蔣萬安（圖／資料照片，翻攝台北市議會直播）





台北市昨(19)日晚間發生隨機攻擊事件，釀成4死11傷的悲劇。市長蔣萬安今(20)日表示，即刻起北市戒備全面升級，商圈、捷運站等場域全面進行加強臨檢以及見警率的提高，對於大型活動，包括跨年，將增派霹靂小組警力，並向中央申請保安警力，部署防爆車、偵爆犬，還有相關的場檢及車阻，全面加強維安以及警戒的升級。

蔣萬安今日召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後受訪時表示，他要求警察局相關單位從即刻起，針對台北市接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級、全市升級，不只是警力增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。

廣告 廣告

場域部分，蔣萬安指出，台北北車、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別是在週六、週日，以及夜間包括各夜店，還有包括花博MAJI酒吧、市集等，全面進行加強臨檢以及見警率的提高。

蔣萬安表示，對於接下來大型的活動，路跑、演唱會也是全面升級戒備，所以包括演唱會有必要，我們也會有包括安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入的包括車站、松山車站、台北車站等，相關的偵測爆破物等相關的作為都會全面進行。最後也要求包括捷運警察局以及捷運公司針對各捷運站，除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散以及這種無差別攻擊強度事件一旦發生的各項演練。

蔣萬安指出，對於傷者及亡者家屬後續各項支持協助服務，社會局社工已經啟動，且建立聯繫窗口，包括後續心理諮商、補償、法律諮詢，以及對於全市民眾的安心專線也已經啟動上線。

對於後續傷者、亡者的補償，蔣萬安表示，第一，市府已與犯罪被害人保護協會建立了窗口，正在協助申請相關的補償金；第二，保險，捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立了窗口，以及正在整合相關的保險，北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金；第三，根據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，針對在北車M7一位余姓先生見義勇為制止並且協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

蔣萬安說，民政體系上各區長也會即刻啟動民政的各方協助，生活起居的照料，對於家屬的慰問等等，會持續長時間的給予相關的協助。

蔣萬安指出，對於大型活動，包括跨年，警察局也已經規劃，包括現場會派特勤小組，也就是所謂霹靂小組警力。另外，也會針對中央申請相關的保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場檢以及車阻，全面加強維安以及警戒的升級。

更多新聞推薦

● 因應隨機攻擊事件 蔣萬安：北市跨年等大型活動全面加強維安