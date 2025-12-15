因應雪梨攻擊 全球主要城市加強光明節活動維安

（中央社柏林14日綜合外電報導）澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）發生針對猶太節日慶祝活動的攻擊後，柏林、倫敦和紐約等主要城市今天加強光明節（Hanukkah）活動周邊的安全防護。

路透社報導，柏林警方表示，他們正在加強布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）周邊的警戒，該處將舉行光明節首夜的點燈儀式，屆時會點亮大型電動燭台。

一位發言人在社群平台X上表示：「我們早已為今晚在布蘭登堡大門舉行的光明節活動規劃周全的維安工作。鑑於雪梨發生的事件，我們將進一步加強這些措施，並維持大量警力駐守。」

在此同時，紐約市長亞當斯（Eric Adams）在X表示，紐約市的光明節慶祝活動及猶太會堂部署額外的安全戒備。

亞當斯說：「我們將持續確保猶太社群能夠安全慶祝節日，包括在全市各地的公開燭台點燈活動。讓我們為傷者祈禱，並共同對抗仇恨。」

在華沙的主要猶太會堂，今晚活動的武裝警力已加倍部署。

波蘭國家警察總部的一名新聞官員透過簡訊告訴路透社：「由於地緣政治局勢和雪梨發生的攻擊事件，我們正在加強駐外使館和宗教場所周邊的預防措施。」

這位官員明確指出，這意味著「在外交和領事機構、宗教場所，以及其他與以色列和巴勒斯坦相關的機構，加強預防措施」。

柏林布蘭登堡大門的活動還將為雪梨邦代海灘槍擊案的受害者祈禱，澳洲官員稱這是有針對性的反猶太攻擊，造成至少16人死亡。

在柏林，猶太會堂和其他猶太機構一向設有維安措施，但警方發言人表示，光明節期間將會加強警力。

倫敦都會區警察局表示，他們也已加強安全戒備，但拒絕透露細節。

警方在聲明中表示：「雖然目前沒有情報顯示雪梨攻擊事件與倫敦威脅程度有關，但今天上午我們已增派警力，執行額外的社區巡邏，並與猶太社群接觸，了解未來數小時乃至數日還能採取哪些措施。」（編譯：陳昱婷）1141215