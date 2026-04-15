因應電動車趨勢 立院初審汽燃費更名公路使用費

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（中央社記者陳俊華台北15日電）現行徵收的「汽車燃料使用費」使用目的是養護公路，基於使用者付費原則，此名稱與電動車日益增加的趨勢明顯不符，立法院內政委員會今天初審通過「市區道路條例」第23條修正草案，將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」。

立法院內政委員會邀內政部次長董建宏、交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯等人列席，審查「市區道路條例」第23條修正草案。

民進黨立委林俊憲提案指出，現行汽車燃料使用費的目的為公路養護、修建及安全管理所需，為因應電動車普及化趨勢，以符合使用者付費原則，顯有徵收電動車相關費用的需求，汽車燃料費有正名的必要。

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會議進行逐條討論時，國民黨立委張智倫關注，當時為鼓勵民眾使用電動車，因此不徵收燃料稅，修法後電動車的相關稅制是否會受影響。

內政委會召委、民進黨立委李柏毅說，此案不是為了要收稅，而是要正名，把汽車燃料使用費改為實際上的公路養路費用。去年立法院會通過修正使用牌照稅法、貨物稅條例，將電動車免徵牌照稅、貨物稅優惠延長到2030年底，今天的討論沒有要徵收汽燃稅。

董建宏表示，道路費用徵收部分，因為現在電動車不需徵收燃料費，未來改為「公路使用養護安全管理費」後，因為電動車也有使用公路，「使用者付費」就要負擔相當比例的費用。

董建宏說，為達成國家2050淨零碳排目標，如何合適、合理的比例分擔，會再跟交通部討論。今天修正條文跟課稅沒有關係，課稅要跟財政部、交通部討論，今天只是正名，費用就是由統籌分配款撥給地方政府的公路養護單位專款專用。

趙晉緯表示，去年立法院通過修正公路法，將汽車燃料使用費正名為公路使用養護安全管理費，本質是道路使用費，現在汽燃費徵收是按照車種、排氣量、燃料別徵收。為鼓勵使用電動車，因此免徵汽燃費，但隨電動車越來越多後，既然有使用道路，就要徵收相關使用費。

趙晉緯說，未來要怎麼徵收，交通部已經請運輸研究所進行研究，會再跟財政部討論，道路使用費就是有用路就要付，徵收方式如何更合理，會再充分考慮大家的意見。今天修法後電動車仍然免徵公路使用養護安全管理費。

初審通過條文，將籌措市區道路修築、改善、養護經費的來源，從現行「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比例由交通部會商內政部辦理。（編輯：萬淑彰）1150415