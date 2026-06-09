因應電動車 汽燃費更名公路養管費

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立法院會九日三讀通過修正《市區道路條例》，將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」。圖為立法院副院長江啟臣敲槌。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

現行徵收的「汽車燃料使用費」目的是養護公路，基於使用者付費原則，名稱與電動車日益增加的趨勢不符。立法院會九日三讀通過修正《市區道路條例》，將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」。現在電動車不需徵收燃料費，如今改為「公路使用養護安全管理費」後，因為電動車也有使用公路，必須負擔相當比例的費用。

立法院會三讀通過修正《市區道路條例》，將籌措市區道路修築、改善、養護經費的來源，從現行「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，其分配比例，由交通部會商內政部辦理。

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立法院內政委員會初審該草案時，立委關注修法後電動車相關稅制是否受影響？內政部次長董建宏當時表示，道路費用徵收部分，現在電動車不需徵收燃料費，未來改為「公路使用養護安全管理費」後，因為電動車也有使用公路，「使用者付費」就要負擔相當比例的費用。

董建宏說，為達成國家二０五０淨零碳排目標，如何合適、合理的比例分擔，會再跟交通部討論。但修正條文跟課稅無關，課稅要跟財政部、交通部討論；修法只是正名，費用就是由統籌分配款撥給地方政府的公路養護單位專款專用。