因應非洲豬瘟市場買氣下滑 游淑貞啟動租金減免紓困 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

全台面對非洲豬瘟防疫挑戰，隨著中央開放活豬載運以及全面開放市場批發，但仍有部分市場攤主反應買氣下滑，吉安鄉公所今（7）日表示，因應豬肉恢復全面開放批發、拍賣與屠宰作業期間，吉安鄉內市場豬肉攤一度受限，買氣明顯下滑，為兼顧民生與防疫，吉安鄉長游淑貞啟動「市場清潔防疫」與「租金減免紓困」配套措施，以實際行動助紓困、穩定市場信心。

游淑貞表示，公所在禁宰期間已完成慶豐、北昌及仁里3處公有市場全面清潔與高強度消毒，確保環境安全、讓民眾安心採買。同時考量攤商生計受影響，推出租金減免方案，11月份「豬肉攤位」租金全額免收，其餘攤位減半；自12月起，全數攤位租金一律半價，至115年恢復原收費標準，以協助攤商減輕經營負擔、共體時艱。

「公所除嚴格防堵疫情擴散，更以實際減租行動體恤攤商，希望市場能早日恢復採買人潮。」游淑貞表示，非洲豬瘟防疫關係重大，地方政府必須在「防疫第一、民生並重」間取得平衡。她也特別感謝各市場攤主在防疫期間的配合與努力，也感謝巡守隊與環保人員長期支援市場清消，讓防疫與經濟並行不悖。

「守住市場衛生安全，就是守護生活品質。」游淑貞指出，花蓮縣自2019年起全面禁止廚餘養豬，吉安鄉清潔隊也將家戶廚餘送往環保局高效能處理機集中處理。公所將持續加強市場消毒與衛生稽查，讓民眾能放心選購、安心消費。

照片來源：吉安鄉公所

