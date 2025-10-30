因應非洲豬瘟相關禁令 養豬補助方案出爐

非洲豬瘟中央災害應變中心（下稱應變中心）持續運作並於今（30）日召開第42次會議，由指揮官陳駿季部長主持，並進行會後記者會說明，會中除了針對第二輪工作狀況進行檢討及精進，也說明禁運禁宰期間對一級生產鏈產業補助支持方案。

陳駿季指揮官表示，臺中梧棲案例場在經過兩次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出兩處病毒核酸，因此他在會中除提醒臺中市政府強化案例場之清潔及消毒，包含人員及車輛的管制，場內各項可能污染物品應妥適消毒、包裝及銷燬，同時請國防部化學兵支援，另也由中央組成專案小組團隊協助案例場之清消作業。

畜牧司在會中說明，在禁運禁宰及禁用廚餘期間，已取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料，每頭補助300元，另協助清運至環境部指定場所之油資補助，依規模分可補助每場8千元場到每場1.8萬元。另在一級生產鏈從業人員、業者之輔導補助，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等，都給予不同程度的補助。

畜牧司補充，除了補助，也有金融支持方案，新貸者自補撥貨日起6個月之利息，舊貸可申請展延6個月本金展延期間補貼利息，以上利息以1%為上限。養豬農民、肉品市場、承銷人、屠宰場等對補助項目有疑問，可撥打農業部服務專線(0800-528-989)，市場豬肉攤可洽經濟部服務專線(0800-280-280)。環境部也報告廚餘再利用養豬場稽查情形，查核結果經視訊查核，尚無違規之場家，將於本週完成查核工作。陳駿季指揮官表示，針對養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在院會討論，預計在下週一開始開放申請。