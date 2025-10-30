因應非洲豬瘟 中央祭11億紓困補助 最快11/3受理申請

台中市梧棲區爆發台灣首例非洲豬瘟，行政院30日院會通過「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案」。農業部長陳駿季表示，目前全台受非洲豬瘟影響的產業從業人員約6萬2千至6萬4千人，行政院已核定總額約新台幣11億元的產業紓困與補貼計畫，將於11月3日受理申請。

因應台灣出現首例非洲豬瘟疫情，政府宣布全國豬隻禁運、禁宰並暫停廚餘餵食15日，以防止病毒擴散。措施上路後，養豬場、屠宰場、肉品市場及攤商等產業從業人員受到衝擊，行政院30日院會通過相關補助方案，盼兼顧防疫安全與產業穩定。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農表示，本次補貼方案涵蓋豬農飼料成本、營運補助及金融支援三大面向。他指出，禁運禁宰及禁餵廚餘期間，豬農改用飼料導致成本增加，政府將按飼養頭數提供差額補貼，每頭豬可獲810元飼料費補貼；若異地批次母豬場因管制無法移場，導致擁擠而有損失者，政府將按每頭補助2,500元。

農業部指出，轉運及清除廚餘的費用則依養豬場規模分級補助，每場約8,000至18,000元，以減輕轉型成本。而肉品市場暫停拍賣豬肉，每養豬場最高補助20萬元。對於無法營業的承銷人，中央提供每人1萬5千元補貼；傳統市場肉攤在暫停營業期間每攤可申請3萬元補助。

林念農表示，在金融支援方面，農業部與經濟部推出貸款利息補貼與展延措施，協助業者資金周轉。新貸利息最高補貼1%，舊貸本金可展延半年並享相同優惠，合計最高補助600萬元，並免收保證及手續費。

農業部長陳駿季表示，本次因應非洲豬瘟防疫措施，初步估算受影響的產業從業人員約6萬2千至6萬4千人。行政院核定約11億元的產業補助與金融支持計畫，最快11月3日受理申請，他說：『(原音)我們這次所規劃，在禁運、禁宰期間，對於養豬產業的一級生產鏈的從業人員，我們有提供了各項的補助，整個補助的預算規模現在目前初估大概是將近11億左右。第二個部分就是後續這些相關作為，預計大概盡可能在下個禮拜一會接受申請，因為這期間必須有行政作業的一個程序，我們會儘快地去做處理。』

行政院長卓榮泰也在院會中裁示，防疫與民生需並行，禁運禁宰勢必對養豬產業造成短期衝擊，他要求農業部與經濟部協力，儘速讓補助機制上路，讓第一線業者能感受到政府的即時支援。