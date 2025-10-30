因應非洲豬瘟 卓揆指示數發部：強化境外未落地之電商管理

行政院長卓榮泰今（30）天主持行政院會。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 隨著跨境電商與網路購物的快速成長，網路平台已成為民眾日常消費的重要通路。但隨著交易量提升，部分違法或防疫高風險商品（如豬肉及其製品）可能藉由網路流通而增加疫情擴散風險。數位發展部今(30)日在行政院會報告強化電商管理相關作為。行政院長卓榮泰裁示，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，108年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商（如淘寶、拼多多等），應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平台業者共同研商廣告限制之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

數發部指出，針對境外未落地之電商，農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例第38-3條規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，就平台提供者及應用服務提供者應加註警語之內容、應提供動物檢疫機關之資料及資料保存期限、廣告刊登者應限制接取、瀏覽或移除廣告之具體情形等訂有詳細規範，以利業者依循。

數發部將依職權，要求所主管平台落實動物傳染病防治條例第38-3 條規定；若平台未依規定辦理，該條例主管機關農業部依法得予以裁罰。同時依台灣地區與大陸地區人民關係條例第34條規定，數發部將要求業者配合辦理，並將邀集相關平台業者共同研商，以降低民眾接觸違法商品。

數發部指出，針對本土及已落地之境內電商，已建立跨部會與電商業者聯防平臺，推動即時防堵機制。定期邀集防檢署、警政署、國健署、食藥署、標檢局、公路局、職安署、通傳會、文化部、交通部等目的事業主管機關，三大電商公協會，4家大型C2C業者，及4家納管之網路廣告平台業者召開聯繫會議，透過跨部會及業者間即時溝通，強化違法商品防堵與下架機制，合作案例包含：協助防檢署與Meta及蝦皮購物建立即時通報管道；下架如依托咪酯（法務部）、穿雲箭（內政部）、偽冒車牌（交通部）、電子菸（衛福部）等違禁品，展現跨部會聯防的成效。

另外，數發部自112年7月起與電商平台協力，運用AI工具掃描高風險商品或違禁品，至114年9月底累計掃描314萬次，偵測6.4萬筆商品予以預防性下架。且對於我國境內之電商業者、平台出現或販售違法商品，由數發部擔任相關作用法主管機關之協處窗口，要求業者應遵守相關法令規定，若違反相關作用法，則依法裁處；並輔導電商業者自律，目前業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品(如疫區豬肉產品)即時稽核，有違規之虞者，進行預防性下架，並凍結賣家帳號。

行政院也責成數發部強化電商管理，數發部將以公私協力，透過業者分享共同強化電商平台之防堵措施，並請各目的事業主管機關持續提供關鍵字予電商平台，以供其掃描及即時下架違規產品；針對境外未落地之電商，則與各部會共同合作，降低國人接觸違法商品的機會，攜手強化防疫。

