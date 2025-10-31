因應非洲豬瘟 嘉義市環保局呼籲強化廚餘管制措施

▲因應非洲豬瘟，嘉義市環保局也籲請民眾，這段期間配合落實分類，廚餘瀝乾水分後才能投入廚餘桶回收。（照片：記者劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】國內出現非洲豬瘟案例，農業部宣布自10月22日中午12時起全面禁止廚餘養豬，嘉義市環保局也籲請民眾，這段期間配合落實分類，廚餘瀝乾水分後才能投入廚餘桶回收。

環保局指出，目前嘉義市收運之廚餘先暫以焚化方式應急處理，一般民眾隨垃圾車排放廚餘不受影響。若店家及列管事業係採專案進該市焚化廠處理方式，可於周一至周六上午8時起至12時止，將廚餘裝於60公升廚餘桶並填妥廚餘進廠遞送聯單後，自行或委託合法清除機構將廚餘送至該市焚化廠傾處理，如有相關廚餘處理問題，請撥打05-2251775分機503劉小姐(小吃攤、攤商)、分機308劉先生(列管事業)。

嘉義市環境保護局局長蕭令宜呼籲市民持續做好廚餘分類，珍惜資源，吃多少煮(點)多少，沒吃完的廚餘瀝乾後再投入廚餘桶回收，也可以在家做堆肥，發揮愛物惜福的永續循環精神，共同維護我們的環境和食的安全。