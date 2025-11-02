因應非洲豬瘟 竹縣府補助各公所加強清運家戶廚餘

因應非洲豬瘟，竹縣府動用預備金，補助各公所經費與人力，加強清運家戶廚餘。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

因應非洲豬瘟疫情，新竹縣政府為確保廚餘清運與處理工作持續進行，啟動廚餘緊急清運應變機制，由環保局聯合各公所清潔隊全力協助，積極維護防疫與環境安全。

竹縣府表示，為協助各公所與清潔隊，縣府十月底緊急動用第二預備金四百七十四萬元，補助各鄉鎮市公所因應疫情所需的人力與作業費用，包含臨時人力（全縣共卅八人，其中竹北市佔十二人）、加班費、油料、委外清運及相關材料費用。同時也加強物資供應，提供廚餘桶及必要設備，提升清運效率。目前已發放二百五十八個廚餘桶，剩餘部分預計於下週配送完成。縣府亦協助各級學校與清潔隊調整清運時段，確保廚餘分流與清運作業暢通無阻。

竹縣府指出，根據廢棄物清理法規定，縣內一般廢棄物的回收與清除由各鄉鎮市公所負責，而廢棄物處理則由縣環境保護局統籌辦理。縣府除了督促各公所落實廚餘清運作業外，也立即提供經費與設備支援，以確保基層單位能順利執行各項任務。

因應豬瘟疫情，縣府啟動緊急應變作為，立即調整廚餘清運流程，確保收運與處理不中斷，同時加強處理產能，優先利用黑水虻回收再利用，焚化則作為備選方案，並擴充處理設施與應變物資。此外，縣府也加強稽查力度，嚴查畜牧場使用廚餘作為飼料的違規行為，以杜絕疫情傳播風險。

縣府再次呼籲民眾配合防疫措施，落實「源頭減量」原則，避免過量產生廚餘，養成瀝乾再丟的好習慣，共同守護環境與防疫成果，攜手共度疫情。