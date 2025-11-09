因應颱風來襲 臺南市完成七股區三道防線 海堤加高防止海水倒灌
▲因應鳳凰颱風來襲，南市水利局完成七股區三道防線，加高海堤防止海水倒灌，局長邱忠川並至沿海關心堤案加高等防汛工程。（記者李嘉祥攝）
依中央氣象署預報分析顯示，今年第26號颱風「鳳凰」將於10日抵達臺灣南方呂宋島附近，後期路徑將北轉趨勢朝巴士海峽前進；臺南市長黃偉哲指示水利局及各區公所嚴陣以待，全面加強防汛整備及落實側溝與區域排水巡檢、滯洪池預降作業；水利局長邱忠川也至沿海關心堤案加高等工程進度，提醒所屬多加防範颱風可能引起沿海倒灌風險，以發揮防洪效能。
水利局長邱忠川表示，為提升沿海聚落抵禦暴潮，水利局於最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並於七股區鹽埕里建構三道總長達2000公尺的防線，有效抵禦先前楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。
邱忠川局長指出，為進一步降低暴潮衝擊風險，黃偉哲市長指示水利局推動青山港汕沙腸袋工程，將優先預計搶修850公尺，藉由沙洲復育防止海水沖入七股區內，目前已完成580公尺，完工後將可大幅提升七股區西寮、鹽埕等社區居民生命財產安全。
水利局也說明截颱風整備作業，至今年11月9日止已清疏排水路約397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；另全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量，再結合1840座水閘門、67座抽水站及511台移動式抽水機操作管理，全力降低水患風險。
黃偉哲市長強調，面對嚴峻極端氣候挑戰及颱風來襲威脅，市府秉持「料敵從寬、嚴陣以待」態度強化各項防汛整備，全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要可洽當地公所借用，也建議可多利用「臺南市政府官方LINE群組」及「臺南水情即時通APP」即時掌握水情狀況，並可透過APP通報排水路清淤建議，市府團隊也會全面守護，確保此次颱風平安無災。
