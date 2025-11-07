因應颱風鳳凰 政院：花蓮堰塞湖災區儘早預防性撤離

（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在週末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「儘早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。

中央氣象署最新預報顯示，颱風鳳凰預計在10日至13日影響台灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風的共伴效應，為東部及北部帶來豪雨。

行政院今天透過新聞稿指出，行政院災害防救辦公室下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。

行政院表示，考量花蓮地區近期因堰塞湖造成地貌劇變，災害風險提升，以及雲嘉南地區仍處於颱風丹娜絲災後復原期間，請相關部會依權責督導花蓮縣政府，務必在週末前完成保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組的作業、國軍支援申請等預防性疏散撤離前置作業。

行政院也要求，農業部及經濟部應加強堰塞湖與下游河道監測作業，並依據相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，內政部也須督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握花蓮縣府執行的具體行動作為。

針對馬太鞍溪臨時便橋部分，行政院指出，便橋可能因洪水封閉或受損，請交通部落實預防性封橋措施，並妥為規劃替代道路及後續搶修搶險的人機設備。

行政院也提醒，由於光復地區目前仍有志工前往，因此請交通部在海上警報發布後，必須在各主要車站提醒志工注意颱風動態，勿再前往。

至於立霧溪燕子口堰塞湖部分，行政院說，雖暫時成功解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，請交通部、農業部及花蓮縣政府共同持續對中橫公路沿線邊坡警戒，確保預警性封閉措施能立即到位，嚴防二次崩塌。

另外，雲嘉南仍在進行災後家園重建工作，行政院要求部會督導地方政府預先掌握因前次風災房屋受損、安置於中繼宅或短期租賃的民眾名單，啟動預防性安置，確保其居住與撤離安全，也請農業部、經濟部分別督導縣市政府，對於修繕中的農業設施（如溫網室、畜禽舍）加強防風作業，曾發生嚴重積淹水的低窪地區，再次檢視防洪排水設備與預先部署抽水機具。

行政院同時也提醒部會，針對蘇花改、南迴線等鐵公路高風險路段，應規劃預警封閉與替代道路，國家公園、森林遊樂區等也須於警報發布前強制撤離遊客。（編輯：謝佳珍）1141107