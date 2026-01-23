因應養殖吳郭魚凍儲獎勵 台南市獲分配240公噸申請至3/15止





為因應美國關稅對台灣養殖吳郭魚出口市場影響，農業部公佈養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則。台南市政府農業局表示，此次獲分配凍儲獎勵量240公噸，呼籲符合資格的漁業團體、加工廠及農企業，即日起踴躍提出申請，申請日期至3月15日止。獎勵計畫採額滿即止機制，請把握時效申請。相關申請表單可至農業局官網https://agron.tainan.gov.tw/下載。

根據農業部資料，此次受理單位有雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府、高雄市政府及屏東縣政府。獎勵對象為漁業團體、領有工廠登記證加工廠及農企業。獎勵總數800公噸，按生產量比率分配，嘉義縣240公噸、台南市240公噸、高雄市160公噸、雲林縣80公噸、屏東縣80公噸。由於全台獎勵總量有限，有意願申請單位應於公告後14日內，檢附申請書及相關證明文件送核定。

農業局指出，根據作業原則，獎勵金額依凍儲期限而定，完成吳郭魚凍儲3個月以上未達6個月者，每公斤獎勵5元。若完成吳郭魚凍儲6個月以上者，獎勵金每公斤10元，以成品重計算。獎勵計畫採額滿即止機制，請相關單位把握時效。計畫採購及入庫期間，115年1月20日起至3月15日止，且須於3月15日前完成入冷凍庫作業。

農業局說明，為落實照顧在地養殖漁民，申請者採購的原料魚，必須來自領有陸上魚塭養殖漁業登記證，且於114或115年度完成放養申報的養殖戶。此外，申請單位需具備111年至113年間台灣吳郭魚輸美實績證明。池邊交易日起算至少3日前，需提報養殖戶姓名、交易日期、數量、魚塭編號及凍儲地點等以供抽檢。

