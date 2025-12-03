因應香港大火事故 宜蘭消防局強化高樓安檢與救災演練

宜蘭消防局在羅東紐約市大樓進行高樓救火演練。（宜蘭消防分隊提供）

記者張正量／宜蘭報導

香港宏福苑日前發生嚴重大火，造成多人死傷並有消防員殉職，高樓救災議題再度受到關注。為提升縣內高層建築火災應變能力，宜蘭縣政府消防局三日上午針對高樓建築實施消防安全檢查及複合式搶救演練。

演練於「紐約市大樓」進行，共出動消防車六輛、救護車一輛及二十名消防人員，模擬火勢沿管道間急速往上蔓延、濃煙降低能見度等高樓火警情境。消防隊分組進行火場搜索、傷患救護、避難引導與水線部署，全面檢驗在低能見度環境中的救援效能。為確保救災人員在長時間、高強度任務中維持戰力，也導入「Ｒ．Ｅ．Ｈ．Ａ．Ｂ」現場後勤照護機制，提供休息區、水分補給、降溫及心理生理監測，兼顧救援安全與人員健康。

消防局也同步加強轄內高樓建築的消防安全稽查，包括消防設備運作、緊急升降機功能、防火管理、防焰材質及檢修申報等重點項目。並要求各場所若因增建、改建或室內裝修影響消防設備功能，管理權人須由防火管理人提出施工期間消防防護計畫報備；有防災中心的建築則需確保人員熟悉設備操作並強化初期應變。

消防局提醒，高樓火災風險高、逃生不易，民眾與管理單位務必落實消防檢修申報與自衛消防演練，平時做好防火管理。