因應高市台灣有事日本有事 海委會：推動實兵3＋1為目標。曾薏蘋截圖

最近日本首相高市早苗有提到，「如果台灣有事，可能也會構成日本行使集體自衛權的存立危機事態」。民進黨立委黃捷今質詢海委會時指出，有沒有機會擴大聯合演訓的對象？把美日菲跟台灣大家進行一個更大規模的聯合演訓？有沒有機會擴大聯合演訓的項目？海委會副主委張忠龍表示，目前跟日、菲、美國，在海上是有做相關的類似的聯合的單邊演練，實兵部分，也在推動能夠三加一實兵直接上，這是目標。

黃捷今在立法院內政委員會質詢時指出，台灣跟日本之間一直都有關於海難救助的聯合演訓，包括跟菲律賓也都有，但都是這樣單邊的。今年六月在日本鹿兒島及美日菲的聯合演訓，也就是說是一個更多邊演訓，有沒有機會擴大聯合演訓的對象？把美、日、菲跟台灣大家進行一個更大規模的聯合演訓？

廣告 廣告

此外，有沒有機會擴大聯合演訓的項目？因為現在都還是做海難救助，有沒有機會把海纜的防範一起納進去？因為現在海纜是重中之重，包括最近美國也有報告顯示，如果台灣二十四條海纜都被受到中國影響的話，每天經濟的損失是17.3億，政府會完全的癱瘓，軍事也會受到影響，這是非常非常嚴重的警告。所以現在正在修《海纜七法》，相關的演訓，也是一個必要的項目。

張忠龍說，聯合演訓的部分，那台灣現在跟日本、菲律賓、還有美國是在海上是有做相關的類似的這個聯合的演練，但比較是單邊，在實兵部分，這次也在推動，就是希望能夠三加一實兵直接上去做，這是現在的目標。

至於有關海纜的合作，張說，台灣跟周邊國家對於海纜這個案件都有互相聯繫跟必要的情資交換。但是，跟特別跟委員報告，我們在處理「宏泰58」案件時，這是在全球非常經典成功的案例，他們也到其他國家宣導，現在也有很多國家到台灣取經，這就是他們取締這個案件成功的案例，可以傳授。

黃捷表示，扣船、扣人、罰款，人也可以逮到，這是目前可以做到非常強力的執法。希望《海纜七法》通過之後，就有強而有力的法律工具去處理這些人跟船。至於聯合演訓的部分，拜託美、日、菲，希望可以做到多邊演訓。

張表示，現在就在推了，但因為各方有各方的考量，「但我們這是我們的目標」。

【看原文連結】